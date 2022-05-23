Petrol
110.41
0.38%
Euro
17.0187
1.30%
Dolar
15.9174
0.28%
Altın
949.47
0.73%
Borsa
2381
0.36%
Bitcoin
481.485
0.12%
BTXN Coin
13.45
-0.66%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 18 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı Türkiye'yi şikayet eden konuşmaya tepki göstererek planlanan ikili görüşmeye katılmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 20:20
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda son dönemin en önemli konusu NATO'nun genişlemesi gündemine değindi.

    Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı konuşmasına ve ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi.

    Miçotakis'in Senato'da Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinlerini ve Türkiye şikayetlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye Fransa ve Yunanistan'ın üyeliğine destek verdi de ne oldu?"

    "Muhataplarımızı tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi, terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla paylaştık.

    Türkiye Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde. FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?

    Terör örgütlerini besleyen o değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok #1

    Amerika'da Türkiye'yi şikayet etti

    Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük. Görüşmede aramızda üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık.

    Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu. Senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa yaptığı gibi F-16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya adeta telkinlerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok VİDEO

    "Benim için Miçotakis diye birisi yok"

    Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum.

    Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün.

    Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok #2


    İlginizi Çekebilir

    Marmaray'la 700 bin kişi seyahat etti
    Gündem

    Marmaray'la 700 bin kişi seyahat etti

    46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek
    Kültür Sanat

    46 belgesel film projesine 3 milyon 957 bin lira destek

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir