Petrol
94.88
1.16%
Euro
18.6261
-0.77%
Dolar
18.6061
-0.01%
Altın
993.98
-0.14%
Borsa
3931
-1.14%
Bitcoin
386.400
-1.17%
BTXN Coin
10.61
-0.18%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benny Gantz ile görüştü

    Gantz, Külliye'de Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede, Bakan Akar da hazır bulundu.
    • 27.10.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benny Gantz ile görüştü

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

    Gantz, ziyareti kapsamında önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrailli mevkidaşıyla Bakanlık'ta görüşme gerçekleştirdi.

    Erdoğan-Gantz görüşmesi

    Görüşmenin ardından ortak açıklama yapan Akar ve Gantz, ikili iş birliği ve diyalog mesajı verdi.

    AA'nın aktardığına göre, Gantz'ın bir sonraki durağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı'nı kabul etti.

    Gündem Türkiye-İsrail ilişkileri

    Erdoğan, basına kapalı yapılan görüşme öncesi Akar ve Gantz ile birlikte fotoğraf çektirdi.

    Söz konusu görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı belirtiliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benny Gantz ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benny Gantz ile görüştü #2


    DOLAR KURU I 27 Ekim 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU I 27 Ekim 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

    61 kişinin öldüğü tekne faciasında karar
    3. Sayfa

    61 kişinin öldüğü tekne faciasında karar

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir