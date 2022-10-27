Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benny Gantz ile görüştü

Gantz, Külliye'de Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede, Bakan Akar da hazır bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Gantz, ziyareti kapsamında önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrailli mevkidaşıyla Bakanlık'ta görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan-Gantz görüşmesi

Görüşmenin ardından ortak açıklama yapan Akar ve Gantz, ikili iş birliği ve diyalog mesajı verdi.

AA'nın aktardığına göre, Gantz'ın bir sonraki durağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı'nı kabul etti.

Gündem Türkiye-İsrail ilişkileri

Erdoğan, basına kapalı yapılan görüşme öncesi Akar ve Gantz ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Söz konusu görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı belirtiliyor.