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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük' şarkısına eşlik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük' şarkısına eşlik etti
İstanbul İl Kongresi'nde söylenen 'Beraber Yürüdük' şarkısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 17:51
- Güncelleme : 24.02.2021 - 18:06
AK Parti İstanbul İl Kongresi, şarkılar eşliğinde başladı.
Görme engelli bir genç kız, sahneye çıkarak 'Beraber Yürüdük' şarkısını seslendirdi.
Bu sırada kürsüde olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç kızla birlikte 'Beraber Yürüdük' şarkısını söyledi.
EŞLİK EDİP YANINA GİTTİ
AK Parti'nin seçim şarkılarından olan 'Beraber Yürüdük' şarkısına kürsüde bir süre eşlik eden Erdoğan, daha sonra genç kızın yanına ilerledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük' şarkısına eşlik etti VİDEO
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER
Şarkının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli genç kızla hatıra fotoğrafı çekildi.