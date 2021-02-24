İstanbul İl Kongresi'nde söylenen 'Beraber Yürüdük' şarkısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

AK Parti İstanbul İl Kongresi, şarkılar eşliğinde başladı.

Görme engelli bir genç kız, sahneye çıkarak 'Beraber Yürüdük' şarkısını seslendirdi.

Bu sırada kürsüde olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç kızla birlikte 'Beraber Yürüdük' şarkısını söyledi.

EŞLİK EDİP YANINA GİTTİ

AK Parti'nin seçim şarkılarından olan 'Beraber Yürüdük' şarkısına kürsüde bir süre eşlik eden Erdoğan, daha sonra genç kızın yanına ilerledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük' şarkısına eşlik etti VİDEO

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Şarkının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli genç kızla hatıra fotoğrafı çekildi.