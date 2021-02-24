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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük' şarkısına eşlik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük' şarkısına eşlik etti

    İstanbul İl Kongresi'nde söylenen 'Beraber Yürüdük' şarkısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 18:06
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    AK Parti İstanbul İl Kongresi, şarkılar eşliğinde başladı.

    Görme engelli bir genç kız, sahneye çıkarak 'Beraber Yürüdük' şarkısını seslendirdi.

    Bu sırada kürsüde olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç kızla birlikte 'Beraber Yürüdük' şarkısını söyledi.

    EŞLİK EDİP YANINA GİTTİ

    AK Parti'nin seçim şarkılarından olan 'Beraber Yürüdük' şarkısına kürsüde bir süre eşlik eden Erdoğan, daha sonra genç kızın yanına ilerledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük' şarkısına eşlik etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beraber Yürüdük şarkısına eşlik etti #1

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

    Şarkının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli genç kızla hatıra fotoğrafı çekildi.

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