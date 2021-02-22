Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'tan övgülerle bahsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın en büyük talihsizliğinin damat sıfatının başarısının önüne geçirilmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde kameralar karşısına geçti.

Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP tarafından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik başlatılan kirli kampanyaya da yanıt verdi.

Berat Albayrak üzerinden şahsının ve ailesinin hedef alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saldırılara artık cevap verme zamanının geldiğini belirterek konuşmasına başladı.

"ARTIK BU İŞ SİYASET BOYUTUNU AŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Son zamanlarda, CHP ve şürekâsı, eski Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak'ı ve onun nezdinle tüm ailemle şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul addettiğimiz için görmezden geldik.

Artık bu iş siyaset boyutunu aşıp, temel haklara ve özgürlüklere de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vacip oldu.

BERAT BEY ENERJİ VE EKONOMİDE BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Berat Bey, önce enerjide sonra da ekonomide birçok başarıya imza attı. Berat Bey'in en büyük talihsizliği, damat sıfatının başarısının önüne geçirilmesi olmasıdır.

Berat Bey herhangi bir siyasetçi olarak görev alsaydı, kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif olabilirdi.

PEK ÇOK KAZANIMDA BERAT BEY'İN İMZASI VAR, BUNU BAŞARDIĞI İÇİN KUDURUYORLAR, ÇILDIRIYORLAR

Karadeniz'deki doğalgaz keşfini yapan, sondaj gemilerimizin alınmasından madenciliğe kadar ülkemizin pek çok kazanımında Berat Bey'in imzası var. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Şimdi bizim 5 gemimiz var, 6'ncı da geliyor." dedi.

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