Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti

AA & Ensonhaber

2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, son olarak Galatasaray'ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü...

2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi..

BEŞİKTAŞLI SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları kabul etti.

"BEŞİKTAŞ'A ÇIKACAĞI TÜM MÜSABAKALARDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum.



121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum.