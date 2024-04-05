Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşiktaş'ta 29 işçinin ölümüne göz yumdular Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 işçiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyeye tepki gösteren Erdoğan, "İşçi haklarından bahsedenler 29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını İstanbul'da sürdürdü.

İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Önemli mesajlar verdi

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ve siyasetle ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi de vardı.

"29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar"

Burada CHP'li belediyeye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçi haklarından bahsedenler 29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar" ifadelerini kullandı.

"Savcılarımızla süreci takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'taki yangınla ilgili şunları söyledi:

İftira ve yalan furyasının hedefi oldunuz. Sizleri yıpratmak isteyen nice saldırının kurbanı oldunuz. Ne siz ne de biz bunların hiçbirine aldırmadık. Hukuktan, halka ve hakka hizmet yolundan ayrılmadık. Bugün de aynı duruşla hareket ediyoruz. Sen doğru olursa, dürüst olursan eğri er yada geç mutlaka belasını bulur diyoruz. Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, işçinin ve emekçinin hakkından bahseden bunlar Beşiktaş'taki hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt katını gazino haline getirenler kim? Şimdi savcılarımızla bunu kovalamaya devam ediyoruz. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler?

"Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

TÜRGEV tam 28 yıldır ülkemize ve gençlerimize sahip çıkıyor. 40 bin 500'ü aşkın mezunumuz hem ülkemizde hem de dünyada insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eser kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV bizim için hep farklı oldu. Bir gencimize daha ulaşmak için çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her hayırsevere teşekkür ederim. Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, doktorlarını, siyasetçilerini, örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin.

"Vazifelerimizi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız"

Bu zorlu süreçte sizlere hizmet etmekten, sizleri en iyi şekilde hayata hazırlamaktan başka gayemiz olmadı. Ne yaptıysak siz gençlerimiz için yaptık. Huzurunuza alnı ak ve başı dik olarak çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Sizin enerjinize, yeteneğinize ve heyecanınıza ihtiyacımız var. Kendimizi başkalarına göre tanımlayacak, başkalarının bizi kendi kalıplarına göre hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız.

"Azminizi ve inancınızı asla kaybetmeyin"

Sevgili gençler; imkan bulmak aslında imkanı oluşturmaktır. Unutmayın, imkan size gelmez, siz imkana gideceksiniz. İlmin ve başarının anahtarı çalışmak ve sabretmektir. Azminizi ve inancınızı asla kaybetmeyin. Yarını değil daha ötesinin görerek çalışmanızı bekliyoruz. Sizin önünüzde duracak hiçbir engel tanımıyoruz. Medeniyetimizin, tarihimizin, değerlerimizin ışığında içerikler geliştirerek bunları dünyaya açmanız son derece kıymetli çabalardır. Dijital dünyayı boş bırakmayacağınıza inanıyorum.

"31 Mart bir dönüm noktası"

Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Sandık sonuçlarının davamız ve mücadelemiz açısından hayırlı olacağına inanıyoruz. 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil daha büyük zaferlerin müjdecisi olacaktır. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş, çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz. Siyasette yarım asra yaklaşmış mücadelemizi gönül huzuruyla sizlere devredeceğiz.

"Gözlerinize baktıkça yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık olacağına inanıyorum"