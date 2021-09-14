Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de işçilerle buluştu

İşçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüyen Türkiye'nin her kesimden vatandaş için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözüktü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de işçilerle bir araya geldi.

Burada işçi emeğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alın teriyle, beden gücüyle yapılan iş sonucu alınan manevi hazzı iyi bildiğini söyledi.

Ülkenin potansiyeline, milletin çalışkanlığına güvenerek çıtanın devamlı yükseğe çekildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırdı. Milli gelirimiz TL olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir." dedi.

"REFAHI GENİŞLETECEK FORMÜLLER ÜZERİNDE DURDUK"

Aynı yükselişi emekli maaşlarında görmenin mümkün olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "27 kat artan emekli maaşları vardır. Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde refahı genişletecek formüller üzerinde durduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözüktü VİDEO

"BÜYÜK TÜRKİYE SİLÜETİ UFUKTA GÖZÜKMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dünyanın en iyi 10 ekonomisine getirilmesi arzusunun her kesim için istendiğine dikkat çekerek, "Ülkemizi en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz.

Türkiye büyüdükçe her kesimden vatandaşımızın refah seviyesi artacaktır. Büyük Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimize sıkı sıkıya tutuldukça bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz." açıklamasında bulundu.

"SALGIN ÖNCESİ DÖNEMİN ÜZERİNE ÇIKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki, biz hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini gelirini artırarak refah seviyesini yükseltmek için mücadele ettik.

2023 hedeflerimize her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyesini en üst seviyeye çıkarmayı planladık. Darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın ve afetler nedeniyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

Sanayi üretimi, istihdam ve büyümede hızlı yükselişle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Hizmetler sektöründe süratli toparlanma yaşanıyor. Makro ekonomide dengeler yerine oturmaya başladı.





İŞÇİLERE YÜZDE 34 ZAM YAPILDI

Hem işçi hem de memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya özellikle kavuşma imkanı sağladık. Geçtiğimiz ay imzalanan kamu işçileri toplu sözleşmesinde 70 bin kamu işçisinin sözleşmesinde çok iyi iyileştirmeler yaptık.

İşçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece 4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti. Aylık giyinik ücret tutarı 9 bin lirayı aşmıştır. Memurlarımızın maaşlarında da en düşük ücretlerde yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldı.

Bir süre önce de emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de artışa gitmiştik. Esnafından sanayicisine her kesimi gözeten uygulamalar gerçekleştirdik. Bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının kazanmasını temin etmezsek bunca mücadele, kavgaya ne gerek var."