Cumhurbaşkanı Erdoğan, BGM açılışında potaya basket attı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi’ni gezdi, beraberindeki bakanlarla potaya atış yaptı.

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Haber Merkezi

Türkiye, dev bir esere daha kavuştu...

Türk basketbolu için büyük önem taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu özel günde 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

SALONU GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma öncesinde 10 bin kişilik ana salonu gezdi.

Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile bazı davetliler katıldı.

TESİS HAKKINDA BİLGİ ALDI

Tesisin özelliklerini TBF Başkanı Türkoğlu'ndan dinleyen Erdoğan, AK Parti milletvekili Mustafa Varank'ın elindeki basketbol topunu Bakan Bak'a attı.

Bak'ın denediği atış ise potayı bulamadı. Türkoğlu, kendisine gelen topu eline alarak, başarılı bir atış yaptı.

ATIŞ YAPTI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bakan Kurum atış yaptı.

"Hakikaten zor." diyen Erdoğan ise ilk denemesinde topu potadan geçirmeyi başardı.

BASKETBOL TOPLARINI İMZALADI

Sahada bulunanlarla atış yapan Erdoğan, ardından üzerinde adının yazdığı Basketbol Milli Takımı forması ile basketbol toplarına imza attı.

Tesisi inceleyen Erdoğan, kendisine verilen kalem hediyesi için teşekkür edip, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından final maçını izlemek için protokoldeki yerine geçti.

BASKETBOLUN SİLİKON VADİSİ

Basketbolun Silikon Vadisi olarak tanımlanan, Basketbol Gelişim Merkezi görkemli bir törenle açıldı.

İstanbul'un kalbinde yer alan dev basketbol kompleksindeki 10 bin kişilik ana salon, altyapıya yönelik 3 özel saha, sporcular için özenle tasarlanmış otel, basketbol spor lisesi, basketbol müzesi ve kütüphanesi ile Basketbol Gelişim Merkezi, spora ve basketbol kültürüne yepyeni bir soluk getirecek.

Bu merkez, dünya çapında spor ve gösteri merkezlerinin baş sıralarında yer almak üzere tasarlandı.