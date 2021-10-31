Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta? İşte gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta? İşte gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da bir araya gelecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta? İşte gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 zirvesi için bir araya gelecekleri Roma'da görüşme yapacağı bildirildi.

Bunun üzerine milyonlar, iki liderin görüşmesine kilitlendi. Görüşmede ele alınacak konular merak konusu oldu.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Görüşme gündeminde neler var? İşte görüşmede ele alınması beklenen konu başlıkları ve detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BIDEN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

G20 Liderler Zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Beyaz Saray görüşmenin, Türkiye saatiyle 12.10'da yapılacağını açıkladı.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede; savunma ilişkileri, F-16 savaş uçağı alımı, Suriye ve bölgesel konuların masaya yatırılması öngörülüyor.