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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden, terör örgütlerine araç gereç taşımaya başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz."
    • AA
    • 23.09.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 18:05
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden, terör örgütlerine araç gereç taşımaya başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan:

    "Ben, oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem.

    Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz.

    (ABD ile) Temennim iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmane değil dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu an gidiş pek hayra alamet değil."

    AYRINTILAR GELİYOR..

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