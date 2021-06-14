Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'ı Türkiye'ye davet ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ı Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirve sonrası kameraların karşısına geçti.

ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze bir araya geln Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili ilişkilerin devamı açısından olumlu olduğunu belirterek "Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim, gelebileceğini söyledi." dedi.