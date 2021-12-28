Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bilimin kalkınma için olmazsa olmaz alanlardan biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır." dedi.

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, ekonomiyle ilgili de konuştu.

"TÜM DÜNYA BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN"

Erdoğan, Türkiye'nin küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükseldiğine dikkat çekerek, "Buradan bütün dünyaya diyorum ki bizi izlemeye devam edin." mesajını verdi.

"HEDEFİMİZ, DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ İÇİNE GİRMEK"

Yıllık 221 milyar dolar ihracatın yakalandığını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomideki hedefini açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek VİDEO



"YILLIK 221 MİLYAR DOLAR İHRACATI YAKALADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çıklamaları şu şekilde:

"Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek ulaştığı 41. basamakla ilk 50 içinde en çok ilerlemeye kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Bize dayatılan şartlara yıllarca boyun eğmedik, kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini gösterdik. Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden pozitif yönde ayrışarak kapatıyor. Yıllık 221 milyar dolar ihracatı yakaladık. Cari fazla inşallah yakındır.

Enflasyon dahil birçok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Global piyasaların bir parçası olan Türkiye ekonomisi de sıkıntıları hissediyor ama biz bu fırtınaya üretim kabiliyetini en üst seviyeye çıkardığımız, şoklara karşı direncinin defalarca test ettiğimiz sağlam bir ekonomi ile giriyoruz. Pusulamız katma değerli üretim, rotamız, yatırım, istihdam, üretim ve büyümedir. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız."

"İNSANLIĞA FAYDALI ÇALIŞMALAR, MEDENİYET SEVİYESİNİN SEMBOLÜDÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki diğer açıklamaları şu şekilde:

"Her yıl TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerinin sahipleriyle burada buluşarak artık bir geleneği iyice yerleştirdiğimize inanıyorum. Bu yıl 66 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerine layık görüldü. İnşallah bu ödüller bilimsel faaliyet yürüten herkes için bir teşvik olacaktır. Törenin bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.

İnsanlığa faydalı çalışmaların, ulaşılan medeniyet seviyesinin sembolü olduğuna inanıyoruz. Batı medeniyeti her ne kadar referans vermekten imtina etse de bugünde bilimde varılan seviyenin temelleri Doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Bugün Doğu ve Batı kavramlarını coğrafyayı merkeze alarak kullanıyoruz. İslam medeniyeti adeta yeniden ayağa kaldırmıştır. Batı'nın karanlık çağ döneminde Doğu'nun altın çağını yaşadığını görürüz. Dünya çapındaki bilim insanları hep bizim gönül coğrafyamızdan çıkmıştır. Geçmişten bugüne köprü kurmadan geleceğimizi göremeyiz. Bizim geride kalmamızda nice adaletsizlikler zulümler yanında kendi eksikliklerimizin de payı vardır. Yapmamız gereken çalışmak, üretmek, yeniliklerin öncüsü olmaktır.

"YENİ FATİHLER YETİŞTİRMENİN DERDİNDEYİZ"

Bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Bilim ve teknolojide ilerleyebilmek için insan kaynağından altyapıya, AR-GE'ye kadar her alanda projeler yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Beşeri sermaye bilim insanlarımıza, mühendislerimize, araştırmacılarımıza, çocuklarımıza destek olabilmek için bu alana ayırdığımız kaynakları sürekli artırıyoruz. Biz sonu gelmeyecek fetih için yeni fatihler yetiştirmenin derdindeyiz. Kabiliyetli evlatlarımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki dene yap atölyelerinde kritik ve stratejik teknolojilere yönelik yeni nesil yöntemlerle eğitim alıyorlar. TEKNOFEST'te yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte dünyayı değiştiren mucitler arasında yer alabilmek için emek harcıyorlar.

YENİ BURS PROGRAMI

Yeni bir burs programını daha duyurmak istiyorum. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi alanında çalışma yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz."