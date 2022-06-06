Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak istenildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yalıtım için daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni projeden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, binalardaki yalıtım sistemi için 50 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi paketlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığıklarınca kamuoyuna sunulacağını söyledi.

"Dışa bağımlılığı azlatmak kapsamında, enerji verimliliğine önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geri kalan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak kapsamında enerji verimliliğine büyük önem veriyoruz.

Ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olmas, konutların ısıtılmasında ve soğutulamsında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan binaların yalıtım çalışmalarında kredi imkanını açıkladı VİDEO

Binaların yalıtım çalışması için kredi imkanı

Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.

Kamuoyuna Bakanlıklar duyuracak

Burada tabi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın üzerine büyük bir yük düşüyor, bunu başarmamız lazım.

Hem aile bütçesine hem devlet bütçesine olumlu katkıda bulunacağına inandığım bu paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından kamuoyuna duyurulacak."