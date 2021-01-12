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    Cumhurbaşkanı Erdoğan BiP ve Telegram’da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BiP ve Telegram’da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a geçtiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 19:50
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 20:44
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    Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a yönelik yoğun bir ilgi oluşmuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün itibariyle BiP ve Telegram kullanmaya başladığı açıklandı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BİP VE TELEGRAM'DA

    'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberleşme uygulamaları Telegram ve BİP'te hesap açtığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BiP ve Telegram’da #1

    LİNK PAYLAŞILDI

    Paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da" denilerek kanalların linki paylaşıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BiP ve Telegram’da #2

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