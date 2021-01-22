Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar bölgesine operasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Irak’a giden ve burada temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.” demişti.

SİNCAR’A OPERASYON

PKK’nın merkezi haline dönüşen Irak’ın kuzeyindeki Sincar için düğmeye basılması an meselesi…

Konuyla ilgili birinci ağızdan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar bölgesine operasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya cevap verdi.

“BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklayarak bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var. Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz İZLE