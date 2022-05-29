Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın tepelerine bineriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekatla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde barınan terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir harekat planlandığını duyurmuştu.

Bu kapsamda Mehmetçik'in sınır boyundaki çalışmaları hızla devam ediyor.

Harekatın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili konuştu.

Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırının cevapsız bırakılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir gece ansızın tepelerine ineriz"

"Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? İşte iki günde yaklaşık 30 civarında teröristin işini bitirdik. Kuzey Irak'takilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız.

"ABD binlerce tır yardım yapıyor"

Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları, Suriye'nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün o bölgelerde mevcut. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. ABD buraya binlerce tır bu yardımları yaptı. Kime yapıyor? PKK, YPG, PYD terör örgütlerine.





"Olanları görmezden gelemeyiz"



Hepsine bu yardımlar yapıldı, hala da devam ediyor. Hatta bunlara bölgede eğitim de veriyorlar. Şimdi, bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz? Nasıl ki Kuzey Irak'ta PKK'ya ve PKK'nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli."

"Terörle mücadele için izin alamayız"

Erdoğan, "Operasyonla ilgili ABD ile bir temasımız, diplomasi trafiğiniz var mı? Varsa bu süreç nasıl ilerliyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu konularla ilgili her şeyden önce herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika'nın da üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz."

İsveç ve Finlandiya görüşmeleri

"İsveç ve Finlandiya heyeti geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi ve görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde Türkiye'nin endişeleri giderilebildi mi? Öte yandan teröristlerin iadesi noktasında bir adım atılması bekleniyor mu karşı taraftan?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Finlandiya ve İsveç'le bizim heyetimizin yapmış olduğu görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı." yanıtını verdi.

"Bunlar dürüst değiller, samimi değiller"

Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bunların beklentisi var fakat Türkiye ile ilgili atmaları gereken adımları atmadıkları gibi, bu görüşmeleri yaptığımız süreç içerisinde hala bunlar, özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yaptıkları gibi, F16 meselesinde vesaire yine olumsuz tavırlarını, yaklaşımlarını sürdürüyorlar. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller. Bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da bu tür teröristleri bağrına basan, bu tür teröristleri kucağında besleyen ülkelerle ilgili biz geçmişte yapılan yanlışın tekrarını yapamayız. Neydi o? Özellikle Yunanistan geçmişte NATO'dan çıkmıştı, o zamanın Türkiye yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesinin yolunu açtı. Yunanistan da aynı şeyleri söylüyordu, herhangi bir şeyin olmayacağını söylüyordu. Bakın, şu anda Yunanistan'ın Avrupa'ya 400 milyar avro borcu var, fazlası var, azı yok.





"Terör destekleyicileri NATO'da kabul etmeyiz"

5 artı 4 yani 9 tane şu anda Amerika'nın Yunanistan'da üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor, bu üsler niye var? Söyledikleri şu: 'Rusya'ya karşı...' Yalan, dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında bunların Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ortada. İşte geçen gün Miçotakis'e ne yaptılar? Amerika'da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kapısını açtılar, orada konuşturdular. Bu konuşmasında alkışladılar mı? Alkışladılar. Bütün bu olaylarda tekrar F16'lar gündeme getirildi mi? Getirildi. Biz şuna inanıyoruz, Müslüman, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Bu delikten bizi bir kere soktular, bir daha sokturmayız. Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz."

"Rusya da olumlu bakmıyor"

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebi ve sürecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitişi veya savaşın bitmesi yönündeki ümidi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Her şeyden önce Rusya bu işlere olumlu bakmıyor malum. Özellikle Finlandiya konusu Rusya için rahatsız edici. Niye? Çünkü sınır. Sınır ülke olduğu için de bir defa Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hiç sıcak bakmıyor." cevabını verdi.

Rusya'nın İskandinav ülkelerinin hiçbirinin NATO'ya girmesine sıcak bakmadığını belirten Erdoğan, "Bizim gönlümüzden geçen o ki şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş bir an önce barışla nihayete ersin fakat görünen o ki her geçen gün bu iş daha da olumsuz bir şekilde devam ediyor. Pazartesi günü gerek Rusya gerekse Ukrayna ile telefon görüşmelerim olacak. Tarafları diyalog ve diplomasi kanallarını işletmeleri yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

"Bir daha yeniden bedel ödemeyeceğiz"

Erdoğan'a, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerine yönelik muhalefetin bir tavrının olduğu belirtilerek, "CHP'li Ünal Çeviköz, Finlandiya'da bir gazeteye röportaj verdi ve bunun taktik bir hata olduğunu söyledi. Ona göre taktik hata bizim güvenlik endişelerimizi dile getirmemizmiş. Buradan hareketle Türkiye'deki muhalefetin genel olarak bu konudaki yaklaşımına dair ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'deki muhalefetin taktik doğrularının ne olduğunu bugüne kadar öğrenemedik. Onların 'taktik yanlış' dediklerinin ne olduğunu anlamak hiç mümkün değil. Kaldı ki bu açıklamayı yapan zat, Azerbaycan'da geçmişte bir görev yaptığı halde, daha sonra Karabağ patlak verince Azerbaycan'ın aleyhinde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla bunların aklının, fikrinin, düşüncesinin hangi istikamette çalıştığını anlamak mümkün değil. Biz, attığımız adımlarda taktiklerimizi, stratejilerimizi gayet iyi düşünüyoruz, istişarelerimizi en geniş manada yapıyoruz ve adımlarımızı da ona göre atıyoruz. İşte Yunanistan'ın geçmişte tekrar NATO'ya girmesini sağlayan kişiler de bunlarla aynı zihniyetteydi. Bu zihniyetin temsilcileri de geçmişte Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini salık vermişti. Dolayısıyla asıl taktik yanlış orada yapılmıştı. Onun bedelini şimdi biz ödüyoruz. İnşallah bir daha yeniden bedel ödemeyeceğiz. Tabii şunu da söyleyeyim, olay sadece İsveç, Finlandiya değil. Olaya bu terör örgütlerinin durumundan bakacak olursak şu anda aynı yanlışı Almanya da yapıyor, aynı yanlışı Hollanda yapıyor, aynı yanlışı Fransa yapıyor. Bunların birbirinden farkı yok."

Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Kaçan kim 15 Temmuz'da gördük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kendisinin ve ailesinin kaçacağı" yönündeki iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Bunların söylediği şu sözler var ya, geçmişte aynı şeyleri bunlar rahmetli Menderes için söylediler. Değişen hiçbir şey yok." dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, 27 Mayıs darbesinin 62. yılı programında bunları belgelerle açıkladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"O zaman ne diyorlardı? 'Uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar.' Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi, 15 Temmuz gecesi ben eğer 15 dakika geç kalmış olsaydım bugün ne şahsım, ne çocuklarım, eşim, damadım, torunlarım hiçbirimiz belki de hayatta olmayacaktık. Nitekim o gün bulunduğumuz yere baskın yapanlar, bizim iki korumamızı şehit ettiler, iki bayan korumamız ağır yaralandı. Bunları biz yaşadık, gördük. Biz saat 01.15 gibi Atatürk Havalimanı'na indik, 11 gibi Bay Kemal oradaydı ve FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i geçirdiler, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gönderdiler. Kaçan kim? O tankların arasından giden kim? Bay Kemal. Biz ise milletimizi havalimanına çağırmıştık, biz de oradaydık ve milletim de bizi yalnız bırakmadı. Gece hep birlikte geldiler, alanda toplandılar. Üzerimizden helikopterler, jetler geçiyordu ama onlar orada bizimle beraber buluştular. Kimin kaçtığı, kimin kaçabileceği ortada. Biz yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Bugün de aynı şekilde yola devam ediyoruz."





İsrail'le ilişkiler

"İsrail ya da Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya gönderilebilmesi için projenin Türkiye üzerinden geçmesi noktasında neler yapılabilir? TANAP hattıyla bir bağlantı kurulabilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ve sismik araştırma gemilerinin Akdeniz'de belirlediği yerler olduğunu söyledi.

Bu belirlenen yerlerde sondaj gemilerinin çalışma yapacağını ifade eden Erdoğan, "Doğalgaz konusunda İsrail'le böyle bir adımı atma hususunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın muhatabıyla ve İsrailli yetkililerle yapacağı görüşmeler olacak. Bu tür bir adımı atma noktasında şu anda Dışişleri Bakanımızın da bize getirdiği bilgilere bakarsak, hazır olduklarını söylüyorlar ve bu çerçeve içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye-İsrail ilişkilerini daha olumlu bir noktaya getirmenin adımlarını böylece atmış olacaklarını belirten Erdoğan, şu anda konuyla ilgili bakışların olumlu olduğunu, temennilerinin bu istikametteki gelişmeleri süratle tamama erdirmek olduğunu kaydetti.

"Artık Miçotakis muhatabım değildir"

"Yunanistan'da yeni nesiller sürekli Türk karşıtlığı ile yetiştiriliyorken Yunanistan'ın normalleşmesi sizce mümkün müdür? Yunanistan'ın Türk karşıtlığından vazgeçmesi gibi bir ihtimali nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları ifade etti:

"Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantılarına son verdik mi? Bunu açıkladık mı? Bu ne demektir? 'Ey Yunanistan kendine çeki düzen ver' demektir. Sen kendine çeki düzen vermedin, biz de Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi kaldırdık. Artık şu an itibarıyla Miçotakis muhatabım değildir. Niye? Ben siyaseti şahsiyetli bir şekilde yürüten insanları muhatap alırım. Benimle konuşacaksın, yemek yiyeceğiz, 'Üçüncü ülke veya şahısları aramıza koymayalım' diyeceğiz, bunun sözünü vereceksin, ondan sonra 15 gün geçecek, ABD'ye gideceksin, Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapacaksın. Neymiş? Oradan alacağı alkışlar için. Kusura bakma. Bizim bunlarla yapacağımız bir şey yok. Bu denli silahlanma şu, bu, vesaire, bu süreci işletenlerle yapılacak bir şey yok. Yapacağımız tek şey var, bize dost olana dostuz ama bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız."





"Gündemimde Bay Kemal'in adaylığı yok"

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim yaklaştığı zaman aday olmayacağı, adaylığı başkasına vereceği" iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Benim gündemimde Bay Kemal'in adaylığı filan, bunlar söz konusu değil. Gündemimde böyle bir şey yok." yanıtını verdi.

"Biz yalan üzerine inşa edilen siyaset yapmıyoruz"

Sosyal yardımları eleştiren CHP'ye ait belediyelerin de artık sosyal yardımlar yaptığı belirtilerek, "Seçimleri böyle kazanacaklarını ifade ediyorlar. Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Bu üst geçitlere astıkları pankartlarla sosyal belediyecilik olmaz. Oralarda 'şunu yaptık, bunu yaptık' diye ifade edilenlerin hiçbirine ben inanmıyorum. Böyle bir şey yok. Araştırın, bunların yapılmadığını göreceksiniz. Çünkü bunların işi gücü yalan." cevabını verdi.

Elektrik kesildi diye gittikleri evde böyle bir şeyin olmadığının görüldüğünü belirten Erdoğan, "Sayaçlar kontrol ediliyor, böyle bir şey olmuş değil. Bunların hepsi akşam yalan, sabah yalan. Biz ise yalan üzerine bina edilen bir siyaset yapmıyoruz." dedi.

Meral Akşener'e: Gittiği yol yol değil

Erdoğan'a en son ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2. Abdülhamit dönemine ilişkin sözleri hatırlatıldı ve "Türkiye düşmanlarının o dönemin darbecilerinin sloganını kullanmasını, hala 113 yıldır Sultan Abdülhamit düşmanlığı yapmasını ve bu noktada sizi de hedef göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

"Bu hanım, ne yazık ki tarihçiyim diye geçinirken kendi tarihini inkar edecek kadar talihsiz bir noktaya geldi. Nasıl Osmanlı'yı 33 yıl yöneten Sultan Abdülhamit'e saygısızlık yapan, hakaret eden, 'kızıl sultan' diyen cibilliyetsizler varsa maalesef aynı güzergaha bu hanımefendi de düştü. O da onların izinde, onların yolunda giderek maalesef cennet mekan Sultan Abdülhamit'e bu saygısızlığı yaptı. Biz kendisine acırız. Gittiği yol, yol değil. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Meral Hanım kimle yürüyor şu anda? Bay Kemal'le. Bay Kemal'in ne olduğu belli. Dolayısıyla onunla beraber yürüyenlerden, HDP gibi PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber olanlardan daha başka ne bekleyebiliriz. Sultan Abdülhamit gibi sırat-ı müstakim üzere olan, bu şekilde yaşamış bir ulu hakana bu şekilde saldırmanın bu millet tarafından affedilmeyeceğine inanıyorum. Onun ruhaniyeti bunların gömülmesine inşallah yetecektir."