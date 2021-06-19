Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın gidenler gitsin

Antalya'da partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer dava isek bu davanın mensubu olanlar birbirinin arkasından konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı ile bir araya geldi.

Büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan’ın konuşmasında teşkilat üyelerine uyarıları vardı.

Erdoğan, “Ana kademe daha çok çalışacak. Peki, daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla bir, beraber ve kardeş olacak. Kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok.” dedi.

“BIRAKIN GİDENLER GİTSİN”

“Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum. Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam mevki için değil. Öyle bir dayanışma içinde olacağız. Birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir. Biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer dava isek bu davanın mensubu olanlar birbirinin arkasından konuşamaz.

Bu davanın mensubu olanlar birbirinin arkasından konuşamaz VİDEO

“PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR”

Çünkü biz yola çıkarken ne dedik; ‘Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz’ dedik. Siz teşkilatımızda siz teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti’yi yüzde 50’nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı şu az önceki şarkımızı söylerken de gördüm.”