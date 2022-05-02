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    Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle Müslüman ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 02.05.2022 - 19:36
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İsrailli mevkidaşı da aradı

    Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

    AA'nın aktardığına göre İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı #1


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