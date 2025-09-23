Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda: İsrail heyeti salonu terk etti

Ensonhaber BM Genel Kurulu’ndan bildiriyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'a gitti.

Burada yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Yaptığı açıklamalar ile Gazze'nin sesi olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona alkışlar arasında girdi.

O anları anbean kayda alan Ensonhaber, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndan yeni gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar arasında salona gelerek kürsüye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıklamalarına "Şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnsanlığın ortak vicdanını temsil eden bu kürsüden sizlere bir kez daha hitap etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Konuşmamın hemen başında Filistin'in giderek artan sayıda ülke tarafından tanındığı bir dönemde Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ın bugün bizzat aramızda olamayışından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum." sözleri ile başladı.

İSRAİL HEYETİ SALONU TERK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona alkışlarla girdiği anlarda İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü.

O anlar Ensonhaber tarafından kayda alındı.