İstanbul'daki kar felaketinde balıkçıya gittiği ortaya çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sel felaketi olduğunda balıkçıya gitmedik vatandaşlarımızın yanına gittik."dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos 2020'de sel felaketinin vurduğu Giresun'da.

Erdoğan burada sel felaketinin izlerini silen projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Şehre yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta başında İstanbul'da yaşanan kar felaketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık yemeye gittiği ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, felaket anlarında kendileri ve muhalefet arasındaki farkları dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz balıkçıya gitmedik VİDEO

"BİZ BALIKÇIYA DEĞİL VATANDAŞIMIZIN YANINA GİTTİK"

Erdoğan'ın açıklamalı şu şekilde:

"Sel felaketi oldu ben bakan arkadaşlarım hep birlikte Doğankent'te Derelide'ydik. Balıkçıya gitmedik. Biz vatandaşlarımızın yanına gittik.

"BİRİLERİ KAFAYI BULMAYA GİDİYOR..."

Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar, bora, fırtına esiyor, hiç umurlarında değil.

"BİZİM KİTABIMIZDA BUNLAR YOK"

Belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da. Öyle kar boran fırtına, deprem olacak, sel olacak yok Bodrum'a git yok bilmem şuraya buraya git.

Bizim kitabımızda bunlar yok. Bizim kitabımızda halkınla birlikte olacaksın halkınla."