Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu CHP yönetiminden memnunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu CHP yönetiminden memnunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetiminden ve Kılıçdaroğlu'ndan memnun olduklarını belirtti ve "Bizim sıkıntımız Türk siyaseti adınadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"CHP YÖNETİMİNDEN MEMNUNUZ"

Yönetimden ve Kılıçdaroğlu'ndan memnun olduklarını dile getiren Erdoğan, şu ifadekeri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, çok net söylüyorum biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden, her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır.

"BİZİM SIKINTIMIZ DEMOKRASİ ADINA"

Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadıkları mahcubiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Şimdiye kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamını sandıktan önce kalplerde kazandık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu CHP yönetiminden memnunuz VİDEO