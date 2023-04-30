Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz görevdeyken ne Selo ne de o bebek katili çıkabilir... Ankara mitinginde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde oldukları sürece Selahattin Demirtaş'ın ve Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkamayacağını vurguladı.

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Büyük seçimlere tam olarak 14 gün kaldı.

Zaman daralırken, cumhurbaşkanı adayları ve partiler seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehir şehir gezerek mitinglerinde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başkent Ankara'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da büyük ve coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Konuşması sırasında muhalefet ve PKK arasındaki ilişkiye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal sen talimatı nerden alıyorsun; Kandil'den. Ne diyor Kandil? Bay bay Kemal'i destekliyoruz. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Öyleyse daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında ise görevde oldukları sürece Selahattin Demirtaş'ın ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmayacağını vurguladı.

"Görevde olduğumuz sürece ne Selo ne de o evlat katili çıkabilir"

Erdoğan şöyle devam etti;