Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İl Kongresi'nde gençlere, "Siz LGBT gençleri değilsiniz, kırıp döken gençlik değilsiniz" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrelere video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti gençliğinin 2023'te Türkiye'yi hedeflerine taşıyacağını söyledi.

LGBT GENÇLİĞİ DEĞİL...

Antalya İl Kongresi'nde AK Parti gençliğine seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz, LGBT gençliği değil. Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılan dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençlersiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize LGBT gençliği değil böyle gençler lazım- İZLE

