Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor.

"BM GENEL KURULU GÜÇLENDİRİLMELİ"

"Kovid-19 salgınında aralarında sevdiklerimizin de olduğu insanları kaybettik. Salgının olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini görüyoruz. BM'nin 76. Genel Kurulu'nu da böyle bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Genel Kurulumuzun uluslararası toplumun meselelerine çözüm sağlaması için daha da güçlendirilmesi gerekiyor.

Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"İYİ BİR İMTİHAN VEREMEDİK"

Öncelikle acı da olsa bir gerçeği ifade etmek istiyorum. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan veremedik.

Az gelişmiş ülkeler salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Küresel sistemin artık çözüm yerine sorun çıkaran bir hale bürünmüştür. Özellikle bu salgının üzerinden küresel birliktelikle gelinebilir."



Aşı milliyetçiliğinin sürüyor olması yüz kızartıcıdır. Salgından iyi imtihan verilemedi.

Türkiye olarak elimizde imkanlarımızı dost ve kardeş ülkelerle paylaştık. Tıbbi yardımlarda bulunduk. Bu vesileyle yerli aşımız TURKOVAC'ı milletimizle birlikte tüm dünyanın imkanına sunacağımızı buradan bildirmek isteriz. Yaşadığımız hadiseler bize bazı gerçekleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Acılarımız gibi başarılarımız, sorunlarımız gibi çözümlerimiz de ortaktır.

"AFGAN HALKININ HUZURA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan'ın barış ve istikrara ihtiyacı var. Türkiye olarak bu zor olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"ULUSLARLARASI TOPLUM, BİR 10 YIL DAHA SURİYE KRİZİNİN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEZ"

Suriye'de milyonlarca kişinin insani dramına sebep olan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önüne biz geçtik.

Milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem de yerlerinden edilmesini engelledik. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde siyasi bir çözüm bulunması için daha idari bir çözüm bulunması gerekiyor.

Adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde tüm paydaşların görevini yapmasının vakti gelmiştir.



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