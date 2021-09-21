Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak

BM Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmada vereceği mesajları derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu’na katılmak için geçtiğimiz gün New York'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.

SAAT 20.45'TE

Bugün TSİ 20.45'te BM'de kürsüdeki yerini alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlar da merak ediliyor.

AFGANİSTAN İÇİN SORUMLULUK ÇAĞRISI

Erdoğan'ın BM kürsüsündeki konuşmasında Afganistan önemli bir başlık olacak. Ülkelere, Taliban yönetimine geçen Afganistan konusunda ortak sorumluluk mesajı vermesi bekleniyor.

Suriye'deki gibi Afganistan'dan da benzer bir göç dalgasının yaşanmaması için uluslararası toplumun sorumluluğuna vurgu yapacak

DOĞU AKDENİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin hakça paylaşımına ilişkin Türkiye’nin tezlerini yineleyecek.

MÜLTECİ SORUNU

Türkiye’nin halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve yeni bir göç dalgasını daha karşılamayacağının mesajını da verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Suriye gibi coğrafyaların istikrara kavuşturulmasının önemine değinmesi bekleniyor.

İSLAM DÜŞMANLIĞI

Erdoğan, Batı’da vahim boyutlara ulaşan ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve nefret söylemiyle ilgili de önemli mesajlar verecek.

FETÖ'NÜN İADESİ

Başta FETÖ ile olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye de değinecek olan Erdoğan’ın, FETÖ mensuplarını iade etmeyen ülkelere FETÖ’ye karşı harekete geçmeleri noktasında bir çağrı yapacağı da ifade ediliyor.