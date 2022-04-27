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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi verdi.
    • 27.04.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 11:41
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

    Rusya-Ukrayna savaşı, 2 ayı geçti...

    Taraflar hiçbir şekilde geri adım atmazken, Türkiye'nin her iki ülkeye olan tavrı da ilk günden bu yana aynı...

    2 gün önce Türkiye'deydi

    İki gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez telefonla irtibat sağladı.

    Putin ile olan görüşmesini anlattı

    Türkiye ziyaretinin ardından Moskova'ya geçen Guterres, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı.

    Telefonda görüşen ikili, son gelişmeleri de değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü #1


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