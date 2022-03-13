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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 18:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

    BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü #1


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