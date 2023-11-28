Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu BM toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan: "İsrail, uluslararası hukuk önünde hesap vermeli"

Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, saldırılarda ölen BM çalışanları için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Guterres’e, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres’in Refah Sınır Kapısı’nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.