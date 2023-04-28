Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

Suriye meselesi görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşmiş Milletler’in Suriye’ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tahıl anlaşmasının önemi vurgulandı

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sudan'daki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve evsahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.