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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu.

Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Gazze'de yaşananlara değindi.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarına dikkati çeken ve hesap vermesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin devamı şu şekilde:

"İKLİM KRİZİNİN MENFİ ETKİLERİNİN YOĞUN HİSSEDİLDİĞİ ÜLKELER ARASINDAYIZ"

Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu başarılı organizasyon ve samimi ev sahiplikleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimi özellikle tebrik ediyorum.



Böyle anlamlı bir buluşmada, gerçekten iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz.



Yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon ticaret sistemini de ihtiva eden İklim Kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejisi yazmanlığa ilettik.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYINI YÜZDE 59'A YÜKSELTTİK"

2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum stratejisi eylem planlarımızı uygulamaya aldık. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59’a yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir.



Bugün 31 bin megawatt olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü, 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde 20 bin megawatt'lık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı öngörüyoruz.

"İSRAİL'İN VİCDAN DIŞI SALDIRILARI DEVAM EDİYOR"

Elektrikli milli otomobilimiz Togg'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik.



Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirlediğimiz her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanın hedefinin, bu zirvede belirleneceğine inanıyorum.



Kıymetli katılımcılar, gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünya inşa etmek için, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda, Gelecek Paktı'nı kabul ettik.



Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken, İsrail’in Filistin ve Lübnan’ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor.

"KONFERANSA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İÇİN ADAYLIĞIMIZI AÇIKLADIK"