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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini vurguladı.

"İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞİRİLMESİ TÜM BÖLGENİN MENFAATİNEDİR"

Konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ege ve Doğu Akdeniz'deki tüm bölgeyi refah seviyesi yüksek olarak görmek istiyoruz. İşbirliğnini geliştirilmesi tüm bölgenin müşterek menfaatinedir. Türkiye enerji ve çevre olmak üzere yapıcı faaliyetlere hazırdır. Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin rolü yadsınamaz.