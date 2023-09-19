Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de son sözü söyledi: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da yaptığı provakatif girişimlere yönelik son noktayı koydu. Erdoğan, "Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır" vurgusu yaptı.

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ensonhaber.com

Birkaç aydır Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi.

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Karabağ sorununa değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da tekrar başlatmış olduğu provakatif girişimlerde vardı.

"Karabağ Azerbaycan toprağıdır"

Dünya liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünde "Karabağ Azerbaycan toprağıdır" dedi.

"Ermenistan fırsatları değerlendiremedi"

Erdoğan, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan’la iyi komşuluk ilişkilerini hedefleyen bir süreç başlattı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'daki gerilime yönelik şunları kaydetti:

Güney Kafkasya’da barışın, huzurun ve işbirliğinin tesisi yolunda önümüzde tarihi bir fırsat bulunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için Ermenistan’la iyi komşuluk ilişkilerini ve tam normalleşmeyi hedefleyen bir süreç başlattık. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan’ın, bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz.

"Herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır"