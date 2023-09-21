Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de yoğun diplomasi trafiği kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM toplantıları çerçevesinde bulunduğu ABD'de dünya liderleri ile bir araya gelerek, önemli kararların ve iş birliklerinin başlangıçlarına imza attı.

AA

New York'ta düzenlenen ve bütün dünyanın dikkatle izlediği Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, kurdukları temaslarla öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin genel kurulunda etkinlik için bulunan birçok devlet adamı ile bir araya gelerek mevcut sorunların giderilmesine yönelik önerilerin dile getirildiği kritik görüşmelerde bulundu.

Çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşen Türk heyeti, katıldığı toplantılarda da sadece siyasi temaslar kurmakla kalmadı Türkiye'deki yatırım olanaklarını ortaya sererek, ikili ticaret adımlarının şekillendirilmesine de olanak sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 78. Genel Kurulu temasları kapsamında BM Genel Merkezi karşısında yer alan Türkevi, yoğun diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile görüşüldü

Erdoğan, temasları kapsamında ilk gün Türkevi'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti. Kabulde Erdoğan, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbu ile bir araya gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinin gündemi, iki ülke siyasi ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bölgesel konular ele alındı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile New York'taki temaslarının ikinci gününde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.

"NATO'ya en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de kabul etti.

Erdoğan, kabulün ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz.

BM Genel Kurulu'nda 13. hitap

New York'taki temaslarının üçüncü gününde BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yıllarda başbakan, ardından cumhurbaşkanı sıfatıyla katıldığı 13'üncü BM Genel Kurulu'ndaki hitabını 7'nci sırada yaptı.

Erdoğan'ın gündeminde, Türkiye'nin dış politikası, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konuları yer aldı.

"Dünya beşten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, BM'nin yapısına yönelik "Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür." mesajını bir kez daha vurguladı. Erdoğan'ın bu sözleri Genel Kurul'da alkışlandı.

Netanyahu ile görüşmede gündem iş birliği alanları

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından Türkevi'nde İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'yu kabulünde gündem, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler oldu.

Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirten Erdoğan, barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metropolitan Sanat Müzesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna verdiği resepsiyona da katıldı.

Temaslar son günde de hız kesmedi

New York'taki temaslarının son gününde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüşen Erdoğan, "Türkiye olarak Afrika Kıtası ile yakın iş birliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı devam ettireceğiz." paylaşımında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yoğun gündem konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde gündem yoğundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesinde iki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılığını teyit etti.

Görüşmede, göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandı.

Aralık'ta ise Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yapılmasına karar verildi

İki ülke temaslarına ilişkin yol haritası ve zaman çizelgesinin de teyit edildiği görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının ekimde bir araya gelmesi, kasımda Güven Arttırıcı Önlemler, 7 Aralık'ta ise Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yapılması kararlaştırıldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Erdoğan ve Enver, "Müslümanlara ve Kutsallarına Karşı Artan Nefret, Hoşgörüsüzlük, Ayrımcılık ve Şiddet Eylemleri"ne ilişkin, şu ortak açıklamayı yaptı:

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde ifade özgürlüğü kisvesi altında Kur'an-ı Kerim nüshalarının yakıldığı olayların yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara yönelik istismar, nefret söylemi ve saldırganlığı teşvik eden popülist söylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Ayrımcılık ve nefret söyleminin uluslararası insan haklarına uygun ele alınması çabalarını artırma çağrısı yapıldı

İki lider, hükümetler dahil tüm paydaşlara, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söyleminin uluslararası insan haklarına uygun ele alınması çabalarını artırmaları çağrısı yaptı.

Elon Musk'la samimi sohbet

ABD temasları boyunca Türk ve Amerikan iş insanlarıyla toplantılar yapan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı da Türkevi'nde kabul etti.

Musk'ın oğluyla katıldığı kabul, samimi havada geçti.

Erdoğan, görüşmede Musk'a Tesla'nın Avrupa'daki 2'nci fabrikası için Türkiye'de yatırım çağrısında bulundu. Halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu belirten Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için de Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletti.

Elon Musk ayrıca, geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA'lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)