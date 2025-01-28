Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otel yangını talimatı: Kimin hatası varsa cezasını çekecek

İHA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak." dediği öğrenildi.

Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı.

"KİM OLURSA OLSUN, HATASI OLAN ARKADAŞIMIZ DAHİ OLSA CEZASINI ALACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI TEKLİFİ VERİLECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması teklifi vereceklerini söylediği öğrenildi.

Kaynaklar, dönemin son MKYK toplantısının ardından MKYK üyelerine 'ayva tatlısı' ikram edildiğini belirtti.