Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boraltan faciasında CHP'nin tarihimize sürdüğü lekeyi temizledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Boraltan faciasında, tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Boraltan faciasında, tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BORALTAN KATLİAMI'YLA İLGİLİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında Boraltan Katliamı'yla ilgili şunları söylemişti:

"1945 yılında 145 Azeri aydın, Stalin zulmünden kaçıyor ve Türkiye'ye sığınıyor. Azeriler öz gardaşlarının yurduna gelip, öz gardaşlarıyla kucaklaşıyor. Stalin bu mültecileri geri istiyor. CHP hükümeti, sınır karakoluna telgraf çekiyor ve bu Azeriler'in iade edilmesi emrini veriyor. Sınır karakolu komutanı gözlerine inanamıyor. Azeriler, Türk askerlerinin ayaklarına kapanıyor. "Ne olur bizi siz öldürün, ama onlara teslim etmeyin" diyor. Azeriler'i teslim ediyorlar. Sınırda Türk askerlerinin gözü önünde Azeriler'i infaz ediyorlar. Komutanın da olaydan sonra intihar ettiği söyleniyor. İşte CHP kendi kardeşine bile sırtını dönen, ölüme terk eden bir partidir. Bugün CHP Azerbaycan'a göğsünü gere gere gidemez. Ama biz, Azerbaycan'a da, Suriye'ye de, Gazze'ye de göğsümüzü gere gere gideriz."

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