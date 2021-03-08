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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü
- AA
- 08.03.2021 - 18:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Görüşmede ticaret, turizm, savunma, tarım, korona ile mücadele, ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
TURİZM İÇİN POZİTİF BEKLENTİ
Erdoğan, Johnson'a, salgın şartlarının elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını ifade etti.
TİCARETTE 20 MİLYAR DOLARLIK HEDEF
Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye-İngiltere ilişkilerinde dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu adımların 20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.
KIBRIS MESELESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, iki devletli çözümle kazan-kazan durumu meydana geleceğini aktardı.