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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Johnson ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, koronavirüsle mücadele ve ticaret gibi konular ele alındı.