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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul etti.
- AA
- 21.09.2021 - 00:24
- Güncelleme : 21.09.2021 - 00:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.
New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.