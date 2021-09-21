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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'u kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul etti.
    • AA
    • 21.09.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 00:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'u kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.

    New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson u kabul etti #1

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