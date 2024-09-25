Cumhurbaşkanı Erdoğan boş salona konuştu yalanını çürüten fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşma yaptı.
Dünya liderlerinin yer aldığı sahnede kapsamlı bir konuşma yapan Erdoğan’ın mesajları net ve güçlüydü.
Bu konuşma dünya medyasında da geniş yer buldu.
Türkiye’de ise durumu değiştirmek isteyenler bir merkezden yönetilircesine harekete geçti.
Sosyal medyada manipülasyon yapan bazı muhalif hesaplar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boş salona konuştuğuna dair paylaşımlar yaptı.
Muhalif siyasi isimlerin de paylaştığı yalan tek fotoğrafla çürütüldü.
Ensonhaber yazarı gazeteci Adem Metan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada salonun fotoğrafını çekti.
Fotoğrafta salonun dolu olduğu net bir şekilde görülüyordu.
Böylece dezenformasyon süreci kısa süre içerisinde noktalandı.
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