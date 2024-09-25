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Cumhurbaşkanı Erdoğan boş salona konuştu yalanını çürüten fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan boş salona konuştu yalanını çürüten fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda boş salona konuştuğu iddia ediliyordu. Konuşmayı canlı takip eden Ensonhaber yazarı gazeteci Adem Metan, çektiği fotoğrafla tüm yalan algıyı yerle bir etti.