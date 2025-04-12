Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

İHA

Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın dört bir yanından liderleri, diplomatları ve fikir öncülerini bir araya getirerek küresel barış ve işbirliği için bir köprü kuruyor.

Bu prestijli platform, “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” temasıyla bir kez daha uluslararası gündemin nabzını tutuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’ye gelen Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Erdoğan, Türkiye’nin Balkanlar’da barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemi vurgulayarak, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasının öncelik olduğunu ifade etti.

"BOSNA-HERSEK'E DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması için mevcut krizlerin en az zararla aşılmasını temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının sağlanmasını beklediğini dile getirdi.

Türkiye’nin Bosna-Hersek’e desteğinin kararlılıkla süreceğini de sözlerine ekledi.

SİERRA LEONE LİDERİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Sierra Leone Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi.