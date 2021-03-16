Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek heyetiyle buluştu

Basın toplantısında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesi olarak minnettar olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İmzaların atılmasının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz. Bosna Hersek ile ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek ülkesinin minnettar olduğu vurguladı. Dodik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir lider" dedi.







