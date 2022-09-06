Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek İş Forumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek İş Forumu'nda, 2022 sonunda Bosna Hersek ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşılmasının hedeflendiğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turu sürerken seyahatin ilk durağı, Bosna Hersek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek İş Forumu'na katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aşmasının hedeflendiğini belirtti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın satır başları:

"Bosna Hersek ile ilişkilere her zaman özel bir önem verdik"



Etnik ve dini temelli ayrışma acıdan başka sonuç vermez. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz.

Bosna Hersek ile ilişkilere her zaman özel bir önem verdik.

2022 ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

Ticaret hacmimiz yüzde 15 artışla, 627 milyon dolar oldu.

2022 sonunda 1 milyar dolarlık ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz. Her alanda Bosna Hersek'in yanında olduğumuzun ve yanında olacağımızı tekrar belirtmek istiyorum.

Bizi parçalamak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

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