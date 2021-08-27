Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a gidecek

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin davetine icabetle yarın ziyarette bulunacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Karadağ'a gideceği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin davetine icabetle yarın bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Ziyaret çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

KARADAĞ'A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinin akabinde, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in davetine icabetle, 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak.

Karadağ'da gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Her iki ziyaret sırasında da Balkanlar'daki güncel gelişmeler değerlendirilecek, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.