Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan tacizi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’e hareketi öncesinde düzenlenen basın toplantısında Yunanistan'a hatırlatma yaparak "Yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e hareket ediyor.

Sırbistan ve Hırvatistan'ı da ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareket öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ağustos tarihinde Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden, Türk F-16'larına uçuş esnasında atılan radar kilidi konusuna değindi.

"Yunan kendine çekidüzen verme yolunda"

Gazetecinin 'Türkiye bu kapsamda NATO'dan nasıl bir adım bekliyor?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma Bakanlığımızın gerek NATO Genel Sekreteri gerekse diğer temsilcileriyle görüşmeleri sürüyor. Bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor.

Yunananistan kararlılığımızın farkında, kendilerine çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler.

Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir.

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"Bir gece ansızın gidebiliriz"

Aksi taktirde her zaman söylediğim gibi, yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz." yanıtını verdi.