Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'le kimlikle giriş anlaşması yakında imzalanacak Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak, halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi

Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle siyaset dönemi başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da mevkidaşı Bosna Hersekli mevkidaşı Denis Becirov ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahati mümkün kılacan anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

KİMLİKLE SEYAHAT ANLAŞMASI YAKIN ZAMANDA İMZALANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir. Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştir.

"BOSNA HERSEK'İN KALKINMAYA YÖNELİK PROJELERİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında yaptığı diğer açıklamalar şöyle:

"İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennimi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım."

ASKERİ VE SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de gündemimizde yer aldı. Özellikle savunma sanayine yönelik iş birliğimizi. nasıl geliştireceğimizi ne denli geliştireceğimizi değerli kardeşimle ele aldık. Altmış yıldır FETÖ'yle ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durdum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mayıs ayında alınan kararla on bir Temmuz bin dokuz yüz doksan beş, Srebrenitsa soykırımını düşün. ve anma uluslararası günü ilan ettik. Türkiye alınan kararı eş sunucu olarak destekledi. Bu temelde biz de on bir Temmuz'u Srebrenitsa soykırımını. Düşünme ve anma günü olarak ilan ettik. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in unutulan soykırım tekrarlanır sözünden ilhamla. soykırımın gelecek nesillere anlatılmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz.

"BOSNA HERSEK'TEKİ KATLİAMIN BİR BENZERİNİ GAZZE'DE YAŞIYORUZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, Srebrenitsa'da yaşanan katliamın bir benzerinin bugün Gazze'de yaşandığını söyledi.

Erdoğan, "90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir." dedi.