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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılandı.
- AA & Ensonhaber
- 27.08.2021 - 18:30
- Güncelleme : 27.08.2021 - 19:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti.
Başkent Saraybosna’da sevgi seliyle karşılanan Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Ziyaretlerinin ardından görüşmeler için Saraybosna'daki Bosna Hersek Devlet Başkanlığı'na giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından resmi törenle karşılandı.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te VİDEO