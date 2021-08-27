Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Zeljko Komsic ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Zeljko Komsic ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Bosna Hersek'in milletimizin gözünde apayrı bir yeri var.

İşbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme imkanı yakaladık. Sanayi, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki işbirliklerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Görüşmemizde Balkanlardaki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel istikrarın muhafazası yönünde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz."

Ayrıntılar gelecek...