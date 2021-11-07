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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak STK temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
- AA
- 07.11.2021 - 16:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
BASINA KAPALI YAPILDI
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
SOYLU VE KALIN DA GÖRÜŞMEYE KATILDI
Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.