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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak STK temsilcilerini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
    • AA
    • 07.11.2021 - 16:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak STK temsilcilerini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

    BASINA KAPALI YAPILDI

    Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

    SOYLU VE KALIN DA GÖRÜŞMEYE KATILDI

    Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak STK temsilcilerini kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak STK temsilcilerini kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak STK temsilcilerini kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boşnak STK temsilcilerini kabul etti #4

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