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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boyko Borisov ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 19.04.2021 - 23:50
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 00:10
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boyko Borisov ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    BORİSOV'U TEBRİK ETTİ

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

    Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boyko Borisov ile görüştü #1

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