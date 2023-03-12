Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir felakette Türkiye'den hızlı refleks verebilecek ülke yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samandağ'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir ülke yoktur" dedi.

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki afet, şu ana dek binlerce can aldı.

Arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yurdun dört bir yanından yardım eli de afet bölgelerine uzanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

"Depreme karşı Türkiye'den hızlı refleks verebilecek ülke yok"

Vefat sayısının 48 bini bulduğunu söylen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir ülke yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hatay'da 244 bin konut yapılacak"

Hatay genelinde yapılacak konut sayısı hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'da acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Hatay’a ve tüm deprem bölgesine ulaşmak için canla başla hareket ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Ülke olarak 6 Şubat tarihinde yaşadığımız daha sonrasında da binlerce sarsıntıyla devam eden depremler için sizlere geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Pisti zarar gören Hatay Havalimanı’nın uçuşa kapanması, yolların zarar görmesi ilave sorunlar olarak karışımıza çıktı. Buna rağmen devlet ve millet olarak Hatay’a ve tüm deprem bölgesine ulaşmak için canla başla hareket ettik.

"İlgili tüm kurumların personelini depremzedelerimiz için harekete geçirdik"

AFAD'dan madencilerimize, belediyelerden STK'lara kadar dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir arama kurtarma sayısı olan 35 bine ulaştık.



Depremde yıkılan her yerleşim yerini 3'er 5'er belediyemize adeta zimmetleyerek onların altyapılarını değerlendirdik.



Tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Devletin ve milletin tüm imkanlarının seferber edildiğinden şüphe edilmesin. İlgili tüm kurumların personelini depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Yarım milyon insanımız depremzedelerin yardımına koştu.

"650 bin konut ihtiyacımız olduğunu gördük"

Kalıcı barınma merkezlerinin acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gerekli mekanizma kuruldu ve işler hale getirildi.



Biz bu arada kalıcı konutların inşası için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan ve zemin çalışmaları biten yerlerde hemen çalışmalara başladık. 650 bin konut ihtiyacımız olduğunu gördük.

"Hatay ve ilçeleri önceliklerin en başında yer alacaktır"