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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’nın Rio de Janeiro kentine geldi.

PROTOKOL İLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Galeao Hava Üssü’nde Türkiye’nin Brasilia Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Brezilya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik ediyor.